A apresentadora e empresária Cristina Ferreira celebrou o 43.º aniversário na quarta-feira, mas reservou a festa entre amigos para a noite de sexta-feira. Num evento realizado na Estufa Fria, em Lisboa, com dezenas de amigos (sem máscaras e a pouca distância), Cristina Ferreira e os presentes partilharam algumas das imagens nas redes sociais e os comentários, positivos e negativos, não se fizeram esperar.

Parte dos fãs da apresentadora, que recentemente se tornou também acionista da TVI, tem utilizado as caixas de comentários para criticar a opção de Cristina Ferreira de, durante a pandemia, ter reunido algumas dezenas de amigos e não se mostrarem a utilizar máscaras ou a cumprir as distâncias de segurança, no que consideram ser “um mau exemplo” e um “perigo” caso algum dos presentes esteja infetado com a Covid-19. Mas, do outro lado, a apresentadora conta com o apoio dos fãs que lhe dão os parabéns por mais um aniversário e pela iniciativa de reunir os amigos para comemorar.

Depois de partilhar algumas fotografias da festa, Cristina Ferreira já recorreu ao Instagram para responder aos mais críticos. “Às vezes perguntam-me como é que aguento tudo o que dizem e escrevem de mim. E eu digo sempre que nada do que possam pensar de mim me incomoda ou desvia do caminho”, escreveu Cristina, acrescentando que já se “habituou” a ser “criticada, analisada, interpretada e julgada” e recordou que no domingo “volta à antena” na TVI.

Na fotogaleria, veja algumas das imagens partilhadas pela anfitriã e pelos convidados.