Um menino de oito anos morreu este domingo na sequência do despiste e capotamento da viatura em que seguia, na autoestrada 28 (A28), perto de Viana do Castelo, disse fonte dos Bombeiros.

Segundo fonte dada Companhia de Sapadores Bombeiros de Viana do Castelo, dois adultos que seguiam também na viatura ficaram feridos, um deles com gravidade, tendo ambos sido levados para o hospital daquela cidade.

O acidente ocorreu no lanço da A28 perto de Outeiro, ao quilómetro 74, no sentido Viana do Castelo-Caminha e o alerta foi dado às 12h25.

O carro despistou-se por motivos não apurados, embateu no separador central e capotou.

A circulação na zona do acidente continua a processar-se embora condicionada.