O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, tinha-lhe chamado na apresentação da programação um espectáculo “invulgar”, por decorrer “em maratona” e por ter como última parte uma peça que só terminava ao final da madrugada. O que poucos esperariam é que surpreendesse não apenas o público mas também as autoridades, como aparentemente aconteceu na madrugada deste domingo, quando pouco depois das 4h00 — e na parte final do último intervalo previsto — dois polícias interromperam “A Vida Vai Engolir-vos” no D. Maria II. Posteriormente, acorreram outros três agentes ao local.

A intervenção das autoridades surpreendeu os espectadores, que se deslocaram ao teatro já informados de que a última parte da “maratona” terminaria já quase ao início da manhã — os horários das apresentações foram, como habitual, anunciados por antecipação.

Contactado pelo Observador, o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, descreveu que a intervenção das autoridades poderá ter acontecido “dada a excecionalidade” da aglomeração de pessoas (espectadores) por volta das 4h, durante o último intervalo previsto. Os agentes “quiseram verificar se as regras [impostas pela DGS para a realização de espectáculos ao vivo] estavam a ser cumpridas, se estava tudo em ordem e se tínhamos autorização para fazer um espectáculo naquele horário”, explicou.

Devido à intervenção das autoridades, o último intervalo previsto estendeu-se no tempo — em vez de durar os 40 minutos programados, acabou por durar 1h10. A última parte da maratona “A Vida Vai Engolir-vos”, que adapta quatro peças do escritor e dramaturgo russo Anton Chekhov (A Gaivota, Tio Vânia, O Ginjal e Três Irmãs), só foi retomada depois de uma fiscalização feita pelos agentes de segurança. E só terminou já pela manhã.

Tiago Rodrigues garante que “todas as regras foram cumpridas escrupulosamente” e que a licença conferida pela Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC), que permitia a realização do espetáculo àquela hora e em contexto de pandemia, foi mostrada.

O espetáculo acabou por terminar mais tarde do que o previsto, já às 7h30, mas o diretor artístico do D. Maria II congratula-se por, “apesar do percalço”, ter sido possível “responder às questões que os senhores agentes colocaram” e “retomar o espectáculo”. Ao Observador, enaltece ainda a “paciência dos espectadores” e destaca o facto de não ter chegado ao teatro, pelo menos até ao momento da conversa, “qualquer espécie de reclamação pelo atraso no horário” provocado pela intervenção.

Esta foi “a primeira vez que a polícia foi ao Teatro Nacional D. Maria II para verificar se as condições estavam a ser cumpridas“, garante ainda Tiago Rodrigues, lembrando que já tinha sido feito um espetáculo “à mesma hora”. Especulando, diz acreditar que a intervenção se deveu apenas “à excecionalidade do horário” da apresentação teatral em maratona.

Ao Observador, o ator e encenador responsável por “A Vida Vai Engolir-vos”, Tónan Quito, explicava recentemente a ideia de fazer esta maratona com quatro peças de Tchekóv a terminar já ao final da madrugada e início da manhã. Tudo começou com uma boutade, dita durante um jantar: “Um dia fazemos as peças todas do Tchekhov numa noite inteira”. Acabou por acontecer mesmo e Tónan Quito explicava porquê: “Achei que fazia todo o sentido trazer o público para o teatro à noite. O que será esta latência de ficarmos à noite todos juntos. (…) Já saímos de dia. É sempre a promessa de alguma coisa nova que pode acontecer”.