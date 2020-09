Dois polícias, um homem e uma mulher, de 24 e 31 anos respetivamente estavam a cumprir o turno na noite deste sábado, junto a uma estação de comboios em Compton, na Califórnia, quando um homem se aproximou do carro e os baleou várias vezes, deixando-os em estado grave.

A informação foi divulgada pela polícia local em conjunto com um vídeo de câmaras de segurança onde é possível ver o momento do crime. As autoridades descrevem-no como uma “emboscada” e dizem que o homem abriu fogo “sem qualquer aviso”.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

O Los Angeles Times afirma que um dos agentes foi atingido na face e outro na cabeça e que ambos já saíram da cirurgia. Com 31 e 24 anos, os agentes foram admitidos nas forças policiais “apenas há 14 meses” segundo o responsável pela força policial, Alex Villanueva numa conferência de imprensa no hospital para onde os polícias foram transferidos.

Há ainda relatos de manifestantes junto ao hospital que tentaram bloquear os acessos à unidade de urgência gritando “queremos que eles morram”. No Twitter a LA County Sheriffs dá conta de pelo menos dois detidos no local, por se recusarem a desimpedir os acessos.

To the protesters blocking the entrance & exit of the HOSPITAL EMERGENCY ROOM yelling "We hope they die" referring to 2 LA Sheriff's ambushed today in #Compton: DO NOT BLOCK EMERGENCY ENTRIES & EXITS TO THE HOSPITAL. People's lives are at stake when ambulances can't get through.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020