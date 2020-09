O primeiro-ministro António Costa disse este domingo que a sua presença na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, que se vai recandidatar à presidência do Benfica, é “um assunto que não tem nada a ver com a vida política”. Ainda assim o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer falar com ele sobre isso.

Durante uma visita a Alcoutim, este domingo no Algarve, os jornalistas perguntaram ao Presidente: “Sei que é um adepto fervoroso do Sporting Clube de Braga. Se António Salvador [presidente do Braga] fosse candidatar-se amanhã aceitaria integrar a sua comissão de honra?”, cita o Público.

E Marcelo respondeu: “Isso é uma maneira subtil de querer saber a minha opinião sobre a posição do primeiro-ministro relativamente às eleições do Benfica. O que eu sei é através da comunicação social e o que eu ouvi foi a explicação do senhor primeiro-ministro dada na comunicação social. Só saberei mais na audiência [com Costa] daqui por uns dias”, disse.

O Presidente da República disse ainda que “o que se trata aqui é de uma situação concreta, envolvendo um titular de um órgão de soberania, um clube de futebol, um ato eleitoral de um clube de futebol, em determinadas circunstâncias, num contexto político e jurisdicional também determinado”. “São muitas componentes para se fazer teoria abstrata”, disse.