Os incentivos concedidos pelo Governo francês aos clientes que adquiram veículos eléctricos ou híbridos plug-in (PHEV) fizeram maravilhas às vendas de este tipo de viaturas durante o pico do Verão. Em Julho e Agosto, a procura por modelos 100% eléctricos de passageiros aumentou 198%, enquanto os comerciais caíram 22%. Os PHEV foram ainda mais longe durante os tradicionais meses de férias, incrementando o volume de veículos transaccionados em 380%. No total, as vendas de veículos recarregáveis aumentaram 219% nestes dois meses.

Entre os 100% eléctricos, o Renault Zoe liderou, transaccionando 5452 unidades, à frente do Peugeot e-208, que comercializou menos de metade (1962 veículos). As 3ª e 4ª posições do ranking das vendas pertencem ao Hyundai Kauai (1300) e ao Kia e-Niro (1229), que ultrapassaram o Nissan Leaf (957) e o Peugeot e-2008, o líder entre os SUV a bateria. O Volkswagen e-up! colocou no mercado 442 unidades, à frente do Mini Cooper SE (418), DS3 Crossback E-Tense (394) e Tesla Model 3 (380), tornando mais uma vez evidente que o construtor norte-americano tem de encontrar outra forma de satisfazer a procura no mercado europeu, que não passe pela exportação a partir de Fremont, na Califórnia, pelo menos até a Gigafactory de Berlim começar a laborar.

Enquanto os eléctricos de passageiros viam a procura disparar, os comerciais registaram uma diminuição do volume de vendas de 22%, com o Renault Kangoo ZE a continuar a liderar, com 275 veículos. O 2º no ranking é a versão de dois lugares do Zoe (184), à frente do Citroën e-Berlingo (91), Volkswagen e-Crafter (83), Nissan eNV-200 (77), Peugeot e-208 (61), Citroën e-Jumpy (40), Renault Master ZE (33) e Peugeot e-Expert (21).

O ranking das vendas dos PHEV foi liderado pelo Peugeot 3008, com 1687 veículos, à frente do Volvo XC40 (882), Mitsubishi Outlander PHEV (820), DS7 Crossback E-Tense (653), Ford Kuga (634), Volkswagen Golf (561), Mercedes Classe A (555), Mercedes GLC (548), Citroën C5 Aircross (487) e Renault Captur (453).