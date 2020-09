Em atualização

O Sporting detetou três casos positivos de Covid-19 entre jogadores nos testes realizados antes do encontro desta noite com o Nápoles em Alvalade, a contar para o Troféu Cinco Violinos. Vai agora realizar-se mais uma ronda de testes a todos os elementos que compõem o plantel, estando para já o encontro com os italianos em dúvida.

Os responsáveis leoninos já contactaram a DGS e aguardam agora indicações para saber os passos seguintes a seguinte. E há dois exemplos concretos que podem explicar os cenários possíveis: no Ac. Viseu-Académica, e após terem sido detetados três casos entre jogadores viseenses, as autoridades de saúde regionais consideraram que, até pelo contexto de transmissão comunitária ativa no concelho, não deveria haver jogo; no Feirense-Desp. Chaves, antes de se saber que o plantel dos transmontanos tinha feito um jantar conjunto na noite de quarta-feira, a indicação inicial passava por não haver obstáculos à realização do encontro apesar dos quatro testes positivos entre os flavienses, algo que mudaria mais tarde e que levou também ao cancelamento do encontro.