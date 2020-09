Em atualização

Depois de David Tavares, jovem jogador que testou positivo à Covid-19 ainda em maio antes de ser dado como apto mais de um mês depois, o Benfica registou o segundo caso no plantel, desta vez com Svilar. Desta forma, o guarda-redes não viajou este domingo com a comitiva dos encarnados para Salónica, onde na próxima terça-feira as águias defrontam o PAOK num encontro a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.