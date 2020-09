Os olhos podiam estar na entrevista de Cristina Ferreira no jornal da noite da TVI (agora J8), para marcar o regresso da apresentadora à estação de Queluz (da qual agora também é acionista), mas este domingo houve mais novidades e o canal liderado por Nuno Santos mostrou, antes da estreia de “Big Brother Revolução”, as mudanças na área da informação. Que começam com um novo estúdio, “o mais tecnológico do país”, defendem os responsáveis, construído no formato 360º (com uma parede de leds de 10 metros) que, nesta noite primeira noite em novo formato, foi ocupado por Pedro Mourinho e José Alberto Carvalho.

Os dois, a partir de segunda-feira, 14 de setembro, vão conduzir, em alternância, o telejornal da noite até sábado e Pedro Pinto ficará com o mesmo horário, mas aos domingos — além do noticiário da hora de almoço aos dias de semana (agora J1). Lurdes Baeta e Cristina Reyna assumem as restantes slots noticiosas. Já a noite informativa da TVI24, que também tem um novo estúdio, vai passar a ter dois pivôs à noite: João Marinheiro e Carla Moita.

Esta nova estratégia da recém formada equipa da direção de informação (Anselmo Crespo, Pedro Benevides, Lurdes Baeta, Joaquim Sousa Martins mais o ex-pivô da SIC) de dar prioridade máxima aos dois telejornais, simboliza também, defende a estação, o “regresso das editorias às redações”, uma prática que tinha sido desmantelada nos últimos dois anos, lembram os responsáveis. Ou seja, se até aqui os jornalistas estavam distribuídos entre horários, agora passam a estar distribuídos pelo Desporto, Política, Sociedade (e Justiça), Internacional e Economia.

Miguel Sousa Tavares vai continuar no J8, mas com uma nova rubrica, de título “A meu ver”, todas as segundas-feiras, espaço em que o comentador poderá também trazer reportagens e conversas “fora da caixa”. Já Paulo Portas vai continuar com o seu espaço aos domingos, o “Global”. Estreia também uma nova rubrica diária de fact-checks, “Hora da Verdade”, feita em parceria com o Observador e conduzida por Pedro Benevides. A norte, também vai passar a existir um centro de produção, com conteúdos informativos, que terá João Fernando Ramos ao leme.

O J8 também passará a contar com um QR Code, no canto superior direito, através do qual os telespectadores, caso tenham um smartphone, poderão aceder ao site da TVI, para procurar mais informações sobre determinadas peças ou reportagens. A realidade aumentada é outro dos ingredientes tecnológicos ao qual a nova direção de informação vai procurar dar destaque.