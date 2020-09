Já aqui demos conta que a Alpine vai ser a arma “secreta” do Grupo Renault, segundo o novo CEO Luca de Meo. A marca que comercializa apenas o coupé desportivo A110 vai crescer em importância dentro do grupo francês e, mais do que isso, vai igualmente ver aumentar o número de elementos da gama, a começar com o necessário SUV.

Depois de confirmar a reforçada importância da Alpine entre as marcas do grupo francês, de Meo avançou ainda que a aposta na competição pertenceria à marca mais desportiva. Isto significa que a equipa de Fórmula 1 da Renault, que finalmente está a revelar um andamento que lhe permite rodar entre os primeiros cinco classificados, vai passar de amarelo a azul, a cor da Alpine.

Mas sabe-se agora que nem só de F1 vai viver a estratégia desportiva da Alpine, que já se faz representar no FIA World Endurance Championship (WEC), onde compete na categoria LMP2 (Le Mans Prototype 2), a segunda mais rápida. De acordo com o novo CEO italiano, a Alpine vai ser promovida à categoria superior, a LMP1, aquela que se pode bater pela vitória.

Além da F1 e do WEC, a Alpine vai ter ainda equipas a correr no troféu com os A110 Cup, além de competir nas classes GT4 e em ralis. É nítido que a Renault faz questão em fazer elevar a Alpine a reputada marca desportiva, restando aguardar para conhecer os modelos de série que vão reforçar a gama, sendo que o próximo será um SUV, obviamente desportivo.