A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Apesar de manifestar sintomas da infeção, uma cidadã norte-americana de 26 anos terá saído à noite para festejar no resort alpino de Garmisch. Essa decisão poderá ter estado na origem de um surto de coronavírus na cidade.

As autoridades locais ainda estão a definir que tipo de sanção podem aplicar à mulher. Os responsáveis de saúde locais acreditam, no entanto, que o surto surgiu após a americana ter passado por vários pubs onde pode ter infetado várias pessoas.

As autoridades locais indicam que a mulher já apresentava sintomas quando andava a passear pelos bares e aguardava os resultados do teste à Covid-19, depois de ter regressado de férias na Grécia. A violação das medidas de confinamento na Baviera pode custar uma multa de 2 mil euros.

Não é claro, contudo, se a mulher ficou infetada na sua viagem à Grécia ou em Garmisch, afirma Stephan Scharf, porta-voz da cidade alemã, citado no The Local. “Por vezes as pessoas não esperam pelos resultados dos testes”, continua. Até à data, 24 pessoas que estavam no hotel onde a cidadã americana trabalha testaram positivo para o coronavírus.

Ainda não foram identificados todos os contactos com a norte-americana, pelo que as autoridades de saúde alemãs pedem que quem esteve nos bares da zona se dirija à linha telefónica do departamento de saúde e seja testado. No total, foram registadas 37 novas infeções até sábado, com uma incidência de 54 casos por sete dias, ultrapassando a marca das 50 novas infeções por 100 mil habitantes em sete dias.

As autoridades de saúde preveem um aumento de novos casos de Covid-19 no distrito e na sexta-feira anunciaram a imposição de medidas restritivas na cidade de 26 mil habitantes, acrescentando que a vida noturna não deve existir por ter sido, por sinal, aquilo que provocou o contágio. Os restaurantes devem fechar às 10 horas e apenas um máximo de cinco pessoas estão autorizadas a reunir-se em público, algo que também se aplica a esses estabelecimentos. Para eventos privados, o número de participantes é limitado a um máximo de 50 pessoas em salas fechadas ou até 100 pessoas no exterior.