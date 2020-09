A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O alerta está lá: “Vai ser um ano letivo com problemas”. Isso é certo. Só a “precaução” e o cumprimento rigoroso das regras, tanto dentro como fora da escola, pode evitar chegar ao fim do ano letivo com menos sobressaltos. Mas que vai haver sobressaltos, isso vai. Foi esta a mensagem que António Costa passou à comunidade educativa da escola secundária de Benavente, que visitou à margem da reabertura das escolas no arranque do ano letivo.

“Nenhum de nós pode relaxar, a escola em si não transmite o vírus a ninguém, somos nós que transmitimos”, disse, pedindo o respeito rigoroso das regras sanitárias. “A precaução é fundamental e só a precaução pode diminuir a ansiedade”, acrescentou, sublinhando que as escolas podem fazer o melhor trabalho possível, mas se cada aluno, se cada família, não fizer a sua parte, não funciona. “É tão necessário ter precaução dentro da escola como fora da escola. De nada vale os cuidados que se tem na escola se depois sairmos e formos todos abraçar-nos para o jardim ali à volta”, atirou, sublinhando que temos consciência de que “não vai ser um ano letivo sem problemas”. “Vai ser um ano letivo com problemas”, disse.

Uma coisa é certa: as escolas não podem continuar fechadas e é preciso aprender a conviver com o vírus. Se o dia 16 de março (dia em que as escolas foram encerradas) foi fundamental para conter a pandemia, o dia de hoje tem de ser também essencial para definir o facto de termos de conviver com o vírus até haver uma vacina, disse.

“Não podemos continuar a pagar o preço de ter a escola encerrada, não podemos continuar a pagar o preço das desigualdades que gera a ausência do ensino presencial, não podemos continuar a sacrificar o processo de aprendizagem para as gerações futuras”, disse ainda o primeiro-ministro, agradecendo aos professores que dedicaram grande parte do verão a adaptar as regras da DGS à abertura das escolas e os currículos deste ano à recuperação do que foi perdido no ano passado.

Ainda assim, admitiu, “é evidente que, mesmo com alguma extensão do ano letivo, não é possível recuperar neste ano aquele último período que para muitos alunos não existiu”.

O primeiro-ministro antecipou ainda que estão previstas mais contratações de assistentes operacionais, o que vai permitir “ter ainda mais confiança” na abertura do ano letivo. Mas isso não invalida que tenha de haver cuidados redobrados na “precaução”. É essa precaução que evitará os “sobressaltos” ao longo do ano letivo, ano letivo esse que Costa admite que não vai estar livre de problemas.

Da parte do Governo o compromisso é no sentido de dotar as escolas de meios necessários para prevenir e responder aos “sobressaltos”. “Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para poder responder às necessidades específicas das escolas ao nível da proteção individual, da higienização, mas também tudo o que estiver ao nosso alcance para reforçar a capacidade de testagem rápida em caso de suspeição”. Costa lembra que o SNS já consegue fazer 14 mil teste por dia, sendo que no passado dia 8 fizeram-se 20 mil testes num dia (com público e privado), e isso é importante para evitar contágios.

A resposta rápida é que permite estancar o mais rapidamente possível a cadeia de transmissão”, disse.

“Por isso, com a incerteza desta realidade, quer desejar a todos o ano letivo o mais feliz possível, e tenho a certeza de que por muitos anos de carreira educativa que tenham este ano vai ficar nas memórias de todos porque vai ser o ano letivo mais diferente das vossas vidas, mas também espero que seja o ano mais bem sucedido por se conseguir superar as dificuldades”, disse, transmitindo uma mensagem de confiança às famílias e às escolas.