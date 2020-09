A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Trinta e dois utentes e nove funcionários do lar do Centro Social de S. Torcato, em Guimarães, no distrito de Braga, acusaram positivo nos testes à Covid-19, disse esta segunda-feira à Lusa um responsável da instituição.

Paulo Novais, juiz da Irmandade de S. Torcato, acrescentou que dois utentes apresentavam “alguns sintomas febris”, pelo que estão internados no hospital. “Todos os outros estão assintomáticos”, disse ainda, ressalvando que mesmo os que estão internados “não inspiram especiais cuidados”.

O primeiro caso positivo foi detetado na sexta-feira, após o que o Centro Social providenciou a realização de testes a todos os utentes e funcionários, tendo os resultados sido conhecidos no domingo.

Praticamente todos os utentes acusaram positivo”, adiantou Paulo Novais.

Disse ainda que estão a ser efetuadas “todas as diligências necessárias” para combater o surto, em “estreita colaboração” com a Segurança Social, a Proteção Civil e a Câmara de Guimarães e de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo, Guimarães e Vila Nova de Gaia são atualmente as zonas mais críticas em relação ao número de casos com Covid-19, anunciou esta segunda-feira a DGS.