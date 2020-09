A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Duas turmas inteiras, da sala dos 4 anos e do 3.º ano, e um grupo de alunas do 5.º ano estão de quarentena, depois de dois alunos dos colégios Fomento terem tido teste positivo à Covid-19. No total, são 59 estudantes que foram colocados em quarentena profilática por indicação da delegada de saúde, depois de dois irmãos — um rapaz do 3.º ano do colégio Planato e uma rapariga do 5.º ano do Mira Rio — terem testado positivo. Há ainda uma irmã mais nova, da sala dos 4 anos, que também foi testada, mas o resultado foi negativo.

“O pai destas crianças teve teste positivo na quinta-feira passada e avisou o colégio às 22 horas, quando soube o resultado”, conta ao Observador Margarida Garcia dos Santos, administradora dos Colégios Fomento. No dia seguinte, sexta-feira, já nenhum dos três irmãos foi à escola e todos fizeram o teste ao novo coronavírus. No sábado, soube-se que os dois mais velhos também tinham sido contagiados, enquanto que a criança mais nova teve teste negativo.

“Assim que soubemos dos resultados, no sábado, falámos com a delegada de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, acionámos o plano de contingência e seguimos à risca as indicações que nos foram dadas”, esclarece Margarida Garcia dos Santos.

Assim, no colégio Mira Rio — frequentado apenas por raparigas, já que os Colégios Fomento seguem o modelo de educação diferenciada — foram enviados para casa 36 alunas.

“As 25 crianças da sala dos 4 anos do Mira Rio, assim como a educadora e as duas auxiliares que fazem parte da mesma bolha, estão todos de quarentena, uma vez que não usam máscara. No Planalto, a decisão foi igual. Os 23 alunos do 3.º ano, que também não usam máscara, mais o professor titular da turma ficaram todos de quarentena”, detalha a administradora dos colégios — uma cooperativa ligada à Opus Dei criada por um grupo de pais.

No 5.º ano, uma vez que as alunas já usam máscara, as indicações dadas pela delegada de saúde foram diferentes. “Aqui entrou o conceito de alunas contactantes e ficaram de quarentena 11 amigas da estudante. O que isto quer dizer é que vão para casa apenas as crianças que estiveram mais próximas da aluna que teve teste positivo no refeitório e à hora do lanche, que é a única altura em que não usam máscara”, explica Margarida Garcia dos Santos, frisando que até nos recreios as jovens têm de andar sempre com a proteção individual posta.

Em nenhum dos casos houve indicação da delegada de saúde para que fossem feitos testes à Covid-19.

No Colégio Planalto estudam 508 alunos, no Mira Rio, 498 alunas. Ambos têm oferta da creche ao 12.º ano, funcionando das 8h00 às 19h00. Atualmente, e seguindo as indicações da Direção Geral de Saúde, todas as escolas privadas do grupo Fomento funcionam seguindo a lógica de bolha: uma sala por turma, horários desfasados no recreio e refeitório e circuitos personalizados.