A Maserati sabe que há clientes que não se satisfazem com modelos iguais aos restantes, pois querem que o seu veículo espelhe a sua personalidade e a sua forma de estar. E é exactamente para essa classe de indivíduos que foi concebido o programa Fuoriserie, onde cada um dos modelos italianos pode ser “vestido” de acordo com o gosto do proprietário.

O lançamento do Fuoriserie decorreu em conjunto com a apresentação mundial do MC20, o desportivo com motor central que vai permitir à marca italiana rivalizar com a Lamborghini, McLaren e companhia. Fuoriserie é um programa de personalização praticamente sem limites, nem de criatividades nem de custos, com os clientes a serem desafiados a usar e a abusar da capacidade dos estilistas da casa italiana em satisfazer os pedidos mais estranhos.

Para demonstrar o potencial do Fuoriserie, ou “fora de série”, a Maserati apresentou três dos seus veículos, designadamente um Ghibli Trofeo, um Levante Trofeo e um Quattroporte Trofeo, completamente personalizados tanto por dentro como por fora. Depois de ser tratado pela Fuoriserie, o Ghibli Trofeo é apelidado Corse, dada a sua orientação visivelmente mais dinâmica, sendo destinado àqueles clientes que gostam de se assumir como condutores desportivos. A pintura, que em alguns locais parece alumínio escovado, é particularmente agressiva, podendo ser aplicada em qualquer modelo da marca ou versão.

O Levante Trofeo foi o escolhido para revelar outra solução em termos de personalização. Denominada Futura, visa os clientes mais dados à tecnologia, com pintura mate texturada, no caso um azul grafite.

A terceira opção apresentada como exemplo é a Unica, tendo sido aplicada num Quattroporte Trofeo. De acordo com a Maserati, sem que se percebam os motivos, foi projectada para os apaixonados pela arte e pela moda. Os vidros são o elemento mais marcante, destacando-se por serem revestidos com uma película repleta de reflexos que oscilam entre o amarelo e o púrpura.