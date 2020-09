O fogo que deflagrou no domingo à noite na freguesia de Abedim, concelho de Monção, deverá estar dominado na próxima madrugada, disse esta segunda-feira o comandante operacional distrital (CODIS) de Viana do Castelo, Marco Domingues.

Contamos ter o fogo dominado antes do nascer do dia de terça-feira. Nesta altura [21h45], o fogo tem três frentes ativas, mas a mais preocupante que lavrava com bastante intensidade, em zona de pinhal denso, em direção à freguesia de Pias, foi controlada. Temos outras duas frentes ativas, que ardem com menos intensidade, e já com meios reposicionados, que lavram em direção às freguesias de Retorta e de São Martinho”, disse à Lusa Marco Domingues.