Os professores e funcionários auxiliares das escolas do concelho de Mira vão efetuar testes de despistagem da Covid-19 antes do arranque das aulas presenciais, disse esta segunda-feira à agência Lusa o presidente desta autarquia do distrito de Coimbra.

Os testes serológicos, em regime de voluntariado, serão realizados pelo Centro de Saúde local, até quinta-feira. Os casos suspeitos serão depois confirmados através de testes com zaragatoa. “Esperamos testar mais de 200 pessoas, entre docentes e pessoal auxiliar”, refere Raul Almeida, garantindo que os testes abrangem as escolas básicas, mas também a Secundária de Mira.

Desde o início da pandemia, a autarquia já financiou a realização de 800 testes de despistagem. Foram testados bombeiros, agentes da GNR e Proteção Civil, funcionários da autarquia, pessoal médico e auxiliar de saúde. Até agora há apenas a registar seis casos no concelho de Mira, a maior parte profissionais de saúde que trabalham nos concelhos vizinhos. A Câmara distribuiu gratuitamente por toda a população máscaras de proteção e viseiras para os comerciantes.

O atendimento presencial nas instalações da autarquia foi, entretanto, retomado, mas Raul Almeida admite que poderão ser tomadas novas medidas de segurança e distanciamento social.

Para esta segunda-feira está prevista uma reunião com a Proteção Civil Municipal para adotar procedimentos para a situação de contingência, que entra em vigor na terça-feira.