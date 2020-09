Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell e Kai Havertz. Ao todo, quatro nomes que este verão custaram quase 230 milhões de euros ao Chelsea e aos quais se juntam Thiago Silva e Malanga Sarr, que chegaram a custo zero. O clube londrino foi e continua a ser um dos grandes protagonistas da janela de mercado — Declan Rice e um guarda-redes ainda devem chegar — e Jürgen Klopp, na semana passada, decidiu deixar algumas críticas à forte política de investimentos dos blues, principalmente numa fase que ainda é de pandemia. Em resposta, Lampard disse que se trata de uma “piada”.

“Não me chateou, até achei piada. A realidade é que, à exceção do Leicester, que teve uma história incrível, todos os clubes que ganham o Campeonato gastaram muito dinheiro em contratações. Basta olhar para Alisson, Van Dijk, Fabinho, Keita, Mané, Salah… Grande jogadores que custaram muito. O Liverpool fez essas contratações durante bastante tempo”, disse o treinador do Chelsea, recordando Klopp de que os reds também gastaram muito dinheiro para chegar à equipa que têm atualmente. Mas o técnico inglês explicou mais — como o facto de não querer que o clube seja apenas um “clube de formação”.

“Adorei o desenvolvimento do ano passado mas nunca quis que nos tornássemos um clube de formação. Essa história é ótima durante cinco minutos e essas estreias quando acontecem são muito boas. Mas depois muda tudo muito depressa e as pessoas começam a perguntar se já podemos ganhar jogos”, disse Lampard em conversa com a Sky Sports. Esta segunda-feira, o novo capítulo da história do Chelsea começava, na primeira jornada da Premier League e contra o Brighton.

Havertz e Werner estreavam-se na liga inglesa logo como titulares e eram mesmo os únicos reforços convocados, já que Ziyech, Chilwell, Thiago Silva e Sarr não estavam sequer na ficha de jogo devido a lesões e falta de ritmo. Pulisic, também a recuperar de uma lesão, não estava disponível e era substituído por Mason Mount no meio-campo dos blues. O adversário, à partida, era o mais acessível possível: o Chelsea nunca perdeu com o Brighton na história do campeonato inglês, tendo vencido nove vezes e empatado uma. Ainda assim, foi a equipa de Graham Potter a surpreender na primeira parte, mantendo-se sempre muito subida no terreno sem deixar o Chelsea assumir por completo o controlo da partida.

A vantagem, porém, caiu para a equipa de Lampard: Alzate falhou um passe, Werner estava dentro da grande área com a bola controlada e foi tombado em falta pelo guarda-redes Ryan. Na conversão, Jorginho não falhou (23′), marcou o oitavo de oito penáltis desde que chegou a Londres e abriu o marcador e a conta do Chelsea na Premier League da temporada que agora começou. Ao intervalo, os blues ganhavam pela margem mínima e Lallana, reforço do Brighton vindo do Liverpool, já tinha saído prematuramente devido a uma lesão.

Na segunda parte, o Brighton manteve-se a equipa mais ativa e enérgica dentro de campo e não chegou a precisar de dez minutos para empatar o resultado e relançar por completo a partida. Trossard, com um remate certeiro vindo da direita do ataque, enganou Kepa e surpreendeu o Chelsea (54′). A resposta, contudo, surgiu logo depois e também com um pontapé de fora de área: Reece James, o lateral direito dos blues, apareceu numa zona mais adiantada e enquadrado com a baliza e atirou em direção ao canto superior da baliza de Ryan (56′). O Chelsea repunha a vantagem que perdeu apenas durante dois minutos e retirava grande parte da esperança ao Brighton, que nem conseguiu capitalizar uma eventual vaga de fundo que poderia ter tido depois do golo de Trossard.

Até ao fim, o Brighton voltou a estar perto do empate num lance de Dunk (59′) Zouma ainda aumentou a vantagem dos blues, ao ver desviado um remate depois de um canto batido na direita (66′), e Lampard tirou um Havertz que ficou muito longe de impressionar. O Chelsea ganhou na primeira jornada da Premier League, manteve o registo mais do que positivo frente ao Brighton e começou da melhor maneira uma temporada onde tem as expectativas elevadas. Ainda assim, existe uma incongruência na equipa londrina — Jorginho, que esta segunda-feira marcou um golo e assistiu para outro, está na placa de partida e pode até ser um encaixe financeiro estratégico para a chegada de Declan Rice. Certo é que o médio italiano, há dois anos em Londres, é um elemento decisivo no meio-campo do Chelsea, teve uma importância capital na ausência de Pulisic e foi substituído já nos minutos finais visivelmente exausto. E deixá-lo sair pode muito bem significar gastar 230 milhões num carro que vai ficar sem condutor.