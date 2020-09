A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O PSD entregou esta segunda-feira um requerimento para que seja criada uma subcomissão parlamentar eventual que faça o acompanhamento da situação dos lares de terceira idade durante a pandemia de Covid-19.

No requerimento, que formaliza uma proposta anunciada pelo PSD no debate sobre o tema na reunião de quinta-feira da Comissão Permanente da Assembleia da República, os sociais-democratas consideram que a pandemia “evidenciou que o Governo não tem dado a resposta devida à população mais idosa e frágil, nomeadamente aos residentes em lares”.

“Dramas como o do Lar de Reguengos de Monsaraz – e outros houve – são a prova acabada do que não devia ter acontecido. Não houve previsão e planeamento, não houve articulação adequada entre ministérios, não houve meios e a tragédia consumou-se”, refere o texto, defendendo que a atenção em relação a esta população “tem de ser redobrada e exige um particular acompanhamento por parte da Assembleia da República” para que não se repitam os erros.

Por estas razões, o grupo parlamentar do PSD dirigiu um requerimento ao presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, o social-democrata, para que seja criada uma Subcomissão Eventual de acompanhamento da situação dos lares de terceira idade.

O Governo anunciou na quinta-feira a criação de brigadas distritais de intervenção rápida para contenção e estabilização de surtos de Covid-19 em lares de idosos.

Estas brigadas distritais para os lares de idosos inserem-se no conjunto de medidas aprovadas em Conselho de Ministros e que vão ser aplicadas a partir de terça-feira, dia em que Portugal Continental vai entrar em situação de contingência para fazer face ao aumento do número de infetados.

“Estas 18 equipas, que estarão todas operacionais até ao final deste mês, envolverão um conjunto de 400 pessoas entre médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico”, anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

António Costa referiu então que o universo de contágio nos lares de idosos é “relativamente baixo”, existindo 631 casos ativos entre as 90 mil pessoas que estão a residir nestas instituições, mas ressalvou que são casos que “merecem a maior preocupação porque atingem a faixa etária de maior risco”.

A pandemia de Covid-19 já provocou quase 925 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.867 em Portugal.