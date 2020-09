O Governo alemão figura entre os que oferecem ajudas mais atractivas aos condutores que pretendam adquirir um veículo menos poluente, seja ele 100% eléctrico ou apenas híbrido plug-in (PHEV). Como seria de esperar, isto fez disparar a procura durante o mês de Agosto, em que os veículos recarregáveis atingiram um recorde de 13,2% do mercado.

A performance dos veículos eléctricos e PHEV foi ainda mais evidente por decorrer num período em que as vendas totais do mercado caíram 20%, transaccionando 251.044 veículos. Isto não impediu que se comercializassem 33.171 unidades de eléctricos e PHEV, um incremento de 308% face ao período homólogo do ano anterior.

Entre os veículos recarregáveis, a maior fatia coube aos PHEV, com 17.095 unidades, 6,8% do mercado e um incremento de 448% face há um ano atrás. Já os 100% eléctricos registaram 16.076 veículos, 6,4% de share e mais 221% do que no ano anterior.

Entre os modelos eléctricos mais vendidos destacou-se o Tesla Model 3 com 2824 unidades, à frente do Renault Zoe (2210). De salientar o esforço que a Tesla faz ao concentrar na Alemanha os poucos modelos de que dispõe para o mercado europeu, o que se compreende face ao investimento que está a realizar na Gigafactory Berlim, de onde vão sair os veículos (Model 3 e Model Y) para abastecer o Velho Continente. Resultados igualmente de realçar para a VW, Hyundai, Smart e Kia.