O Sporting anunciou esta segunda-feira a transferência em definitivo de Marcos Acuña para o Sevilha. Os leões não adiantaram o valor do negócio no comunicado mas o acordo deverá rondar os 12,5 milhões de euros, entre 10 fixos e 2,5 relativos a cláusulas de objetivos. A ida do argentino para Espanha já foi confirmada também pelo Sevilha, que deu as boas vindas ao jogador através das redes sociais.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sevilla Fútbol Club para a transferência definitiva do jogador Marcos Acuña. A Marcos Acuña a Sporting SAD agradece o profissionalismo e empenho nos 135 jogos de Leão ao Peito, nos quais Acuña conquistou 1 Taça de Portugal e 2 Taças da Liga. A Sporting SAD deseja a Marcos Acuña as maiores felicidades pessoais e profissionais”, pode ler-se no anúncio feito pelos leões.

135 jogos de grande empenho e dedicação. Obrigado, @AcunaMarcos17. pic.twitter.com/4gpikfyctE — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 14, 2020

De recordar que o jogador argentino de 28 anos não chegou a integrar os trabalhos da equipa de Rúben Amorim na pré-época e tem treinado de forma unilateral nas últimas semanas. Esta segunda-feira, a imprensa de Sevilha divulgou fotografias de Acuña na cidade espanhola, onde terá realizado os habituais exames médicos antes de assinar um contrato válido para as próximas quatro temporadas. O internacional argentino vai assim juntar-se à equipa recém-vencedora da Liga Europa e tornar-se o quinto reforço para Julen Lopetegui, depois de Suso, Bono, Rakitic e Óscar Rodríguez.

Marcos Acuña pasa el reconocimiento médico con el Sevilla https://t.co/L6TC3MDEko — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) September 14, 2020

Acuña chegou ao Sporting em 2017, proveniente dos argentinos do Racing Club. Esteve três temporadas em Alvalade, onde foi sempre utilizado com grande regularidade, e conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga. Estava no balneário da Academia no dia das agressões ao plantel, em 2018, mas acabou por não integrar o grupo de jogadores que rescindiu com o clube, preferindo manter o vínculo que o unia aos leões.