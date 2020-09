Autoridades moçambicanas apreenderam no domingo, no posto fronteiriço de Ressano Garcia, na província de Maputo, quatro toneladas de frango congelado contrabandeado da África do Sul, foi esta terça-feira anunciado.

“À primeira vista parecia vazio, mas eles [transportadores] criaram um fundo falso no camião, onde escondiam o frango”, disse o diretor operativo das Alfândegas em Maputo, Leonel Vasco, citado esta terça-feira pela Televisão de Moçambique (TVM).

O frango contrabandeado representava um atentado à saúde pública, dado que, segundo as autoridades, o camião não possuía um sistema de frio e não apresentava certificado internacional fitossanitário.

“O Ministério da Agricultura tem mecanismos necessários para fazer os testes laboratoriais e verificar se o frango reúne ou não condições para o consumo humano”, referiu Leonel Vasco.

A fonte avançou ainda que durante atividades de inspeção feitas ao longo do ano, o mesmo camião foi apreendido mais de duas vezes, também transportando frango congelado.

Ao todo, de janeiro a agosto deste ano, foram apreendidas 170 toneladas de frango na província de Maputo, acumulando nove milhões de meticais (106 mil euros) de fuga à tributação.