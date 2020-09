Agora que os construtores de automóveis começavam a sentir-se mais confortáveis com as metas impostas pela Comissão Europeia, no que respeita às emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) previstas para 2030, eis que o legislador se prepara para apertar um pouco mais a malha. Quem o afirma é a Reuters, que alegadamente viu um documento que está a servir de base de trabalho.

Até aqui, o acordado com os construtores era uma média da gama em torno dos 95g de CO 2 /km durante 2020, para depois os valores atingidos em 2021 sofrerem uma redução de 37,5% para 2030. Agora Bruxelas pretende que o corte face a 2021 seja de 50%. Confrontada com a notícia da Reuters, a porta-voz da Comissão preferiu não comentar, o que não impediu a indústria alemã de contestar os novos objectivos, através da sua associação Verband der Automobilindustrie (VDA).

Segundo alguns especialistas, o documento que está em adiantada fase de preparação pela Comissão deverá ser apresentado durante a próxima semana, apontando para uma redução de 55% de emissões de CO 2 , quando comparadas com a realidade em 1990, ao contrário dos 40% previstos até aqui. É bom ter presente que a média das emissões de CO 2 nos veículos comercializados em 2019 na União Europeia foi de 122,4 g/km, o que representa não uma redução, mas sim um incremento de 1,6g face a 2018, isto apesar da maior presença de veículos eléctricos. A explicação tem a ver com a deslocação das opções dos compradores, que adquiriram mais veículos com motores a gasolina do que a gasóleo, sendo que aqueles emitem uma maior quantidade de CO 2 .