A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Os Estados Unidos registaram 410 mortes causadas pela Covid-19 e 34.714 infetados nas últimas 24 horas, de acordo com uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 194.443 óbitos e 6.551.575 casos de Covid-19, de acordo com os números da universidade norte-americana.

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser aquele que contabiliza mais óbitos (33.030), um número superior ao de países como França ou Espanha. Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.750 pessoas.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que os Estados Unidos terão ultrapassado as 257 mil mortes aquando das eleições presidenciais, agendadas para 03 de novembro, e as 412 mil até final do ano.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.