O Facebook anunciou esta terça-feira o lançamento de um espaço próprio dentro da rede social dedicado às alterações climáticas e pretende aproveitar a força das suas plataformas para sensibilizar para a temática.

A rede social, em parceria com organizações sem fins lucrativos e empresas especializadas no tema, lança o ‘Climate Science Information Center’, um espaço próprio dentro Facebook dedicado às alterações climáticas. “Este novo centro de informação é exclusivamente dedicado a partilhar factos e dados sobre os impactos das alterações climáticas e pretende aproveitar a força das plataformas do Facebook para divulgar” o tema, refere. O ‘Climate Science Information Center’ “procura educar e inspirar, indicar ações individuais que podem fazer a diferença e ainda ajudar os parceiros do Facebook nas questões temáticas a acompanharem as conversas da comunidade sobre este tópico”.

Entre os parceiros estão o UN Environment Programme (UNEP), The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), World Meteorological Organization (WMO) e Panel on Climate Change (IPCC). “O Facebook percebeu a importância de dar às pessoas o acesso à informação mais rigorosa com o ‘Centro de Informação sobre o coronavírus'”, salienta. O ‘Climate Science Information Center’ assenta no centro de informação do Facebook sobre a Covid-19 que já direcionou mais 2.000 milhões de pessoas às informações das autoridades de saúde. O centro de informação sobre a ciência do clima é lançado esta terça-feira no Reino Unido, Estados Unidos e França, sendo “em breve” lançado nos restantes mercados.