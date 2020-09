A Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território levantou desde janeiro uma centena de autos a hospitais, clínicas, consultórios e empresas por exposição a radiações.

Em comunicado, a entidade que fiscaliza as entidades com fontes radioativas refere que foram detetadas entre janeiro e agosto irregularidades que podem implicar coimas entre dois mil e cinco milhões de euros. Entre as irregularidades encontradas estão falta de licenciamento para os equipamentos, exportação ilegal, equipamentos armazenados sem condições de proteção e segurança e falta de inventários de fontes radioativas eladas.

A fiscalização da IGAMAOT, que assumiu essa competência em 2019, visou instalações industriais com medidores nucleares e gamadensímetros, consultórios dentários, consultórios veterinários, hospitais e clínicas de imagiologia.