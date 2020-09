Já se percebeu que a batalha pela liderança do mercado das berlinas eléctricas de luxo se vai concentrar na potência, na rapidez e na autonomia, com a jovem Lucid Motors a querer ter a certeza que o seu Air figura entre os melhores. Daí que, além de ter apresentado já a versão Air Dream Edition com 1080 cv, para bater os actuais Porsche Taycan Turbo S e Tesla Model S Performance, tenha em preparação o Air tri-motor com 1200 cv. A marca norte-americana procura assim garantir que estará em boas condições para enfrentar o aguardado Model S Plaid, também ele com três motores que, ao que tudo indica, a Tesla vai revelar ainda em Setembro.

O CEO e CTO da Lucid, Peter Rawlinson, confirmou a um site norte-americano que a marca está a desenvolver uma versão mais potente e desportiva do Air que, contudo, não será apresentada para já. Compreende-se a estratégia, na medida em que vamos ter de esperar pelo período que irá da Primavera de 2021 até final desse ano, para conhecer as três primeiras versões do Air a serem entregues a clientes, respectivamente a Touring, a Grand Touring e a Dream Edition. O Air mais acessível só chegará em 2022, restando saber quando será possível aceder à versão mais potente, a tri-motor, o que não deverá acontecer enquanto o Dream Edition for a berlina eléctrica mais potente do mercado.

De acordo com Rawlinson, se o Air Dream Edition com 1080 cv já colocou a fasquia no ¼ de milha com arranque parado nos 9,9 segundos, o que revela uma capacidade de aceleração descomunal, minimizando os cerca de 10,4 segundos do Taycan e Model S, o tri-motor é capaz de percorrer os 402 metros em 9,3 segundos. A confirmar-se, será de longe o melhor resultado jamais conseguido por um veículo de série, mesmo com emblema Ferrari, pois o 488 Pista fica-se pelos 10,1 segundos.

O protótipo do Air tri-motor tinha desmontado parcialmente os interiores para permitir a montagem de um roll-bar integral, cujo peso não será certamente inferior às peças retiradas. Assim sendo, não parece haver como retirar mérito à Lucid. Resta, isso sim, esperar pela resposta da Porsche e da Tesla.