A polícia moçambicana deteve três homens na cidade da Beira que terão burlado entre 300 a 500 pessoas às quais pediam pequenas quantias e prometiam acesso a subsídios atribuídos a vítimas do ciclone Idai.

Estão detidos três indivíduos indiciados por exercício ilícito das atividades de funcionário público”, disse esta terça-feira à Lusa o porta-voz do comando provincial da província de Sofala, Dércio Chacate.

Os detidos têm entre 25 e 46 anos e foram capturados entre quarta-feira e sábado na posse de vários documentos de identificação e fotocópias. Os suspeitos cobravam 10 meticais (cerca de 10 cêntimos de euro) a quem quisesse entrar nas listas de beneficiários, que eram falsas.

Segundo as autoridades, as queixas surgiram junto do gabinete do governador provincial de Sofala e do Instituto Nacional de Ação Social. “Temos entre 300 a 500 indivíduos nestas listas”, afirmou Dércio Chacate.

O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março de 2019, provocou 603 mortos e a cidade da Beira, uma das principais do país, foi severamente afetada.

O pagamento de subsídios às vítimas da intempérie ficou suspenso em 19 de agosto, dois dias depois de arrancar, por causa das grandes aglomerações criadas para ter acesso à verba, receando-se a propagação da Covid-19. No distrito da Beira estão inscritos 32 mil beneficiários do subsídio mensal de 2.500 meticais (29,3 euros) a cada uma das vítimas.