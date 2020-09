O outono chega uns dias mais cedo. Chuva forte a partir desta quarta em todo o país, mesmo com mais de 20 graus

O outono só começa oficialmente a 22 de outubro, mas a meteorologia decidiu antecipá-lo uma semana. A partir desta quarta-feira prepare-se para uma mudança bastante drástica no tempo: descida ligeira nas temperaturas e muita, mas muita, chuva.

A instabilidade climática começa esta quarta, mas instala-se em todo o país a partir de quinta e ficará até pelo menos o início da próxima semana, como pode ver no mapa interativo aqui em baixo (se andar com o cursor na barra inferior, por ver a evolução diária do tempo, e escolher, na barra lateral, as opções de temperatura, chuva, vento, etc.). Na prática, está tudo baralhado, porque quando o outono começar a sério no calendário, voltará o verão nos termómetros: as temperaturas voltarão a subir acima dos 25º dentro de uma semana e a chuva dará de novo lugar ao sol.