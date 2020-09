João Vale e Azevedo terá avançado com um requerimento pedindo para ser constituído assistente no processo da chamada Operação Lex, que envolve, entre outros, o ex-juiz Rui Rangel e o atual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. De acordo com a Sábado, que avança a notícia, o pedido terá sido feito no passado dia 10 de setembro.

A mesma revista refere que o requerimento estará a atrasar a notificação da acusação aos arguidos porque estes, assim como o Ministério Público, têm de responder ao pedido de Vale e Azevedo, que será depois decidido por um juiz do Supremo Tribunal de Justiça.

Vale e Azevedo foi presidente do Benfica entre 1997 e 2000.