Bombom. Joana Vasconcelos para a Roche Bobois

O nome não foi escolhido por acaso. É com cores adocicadas que Joana Vasconcelos retoma a boa relação que tem mantido com a Roche Bobois. No ano em que a marca francesa de mobiliário de decoração assinala seis décadas de existência, é a artista portuguesa a responsável por colorir a data com uma nova coleção especial. Bombom inclui uma seleção de tapeçarias e almofadas com padrões vibrantes. O pacote fica completo com uma edição de sofás — uma passagem do pictórico para o volumétrico –, brinquedos em tamanho grande que podem assumir variações, reflexo do gosto e do humor de cada um. As peças já se encontram à venda na loja. Os preços variam entre 150 e 6.740 euros.

LastSwab

Segundo as contas feitas por três designers dinamarqueses, todos os dias são produzidos e descartados mais de 1.500 milhões de cotonetes. Um número alarmante que fez com que a alternativa reutilizável a este utensílio de higiene fosse o primeiro produto da LastObject, marca criada com o intuito de remover objetos descartáveis (e de utilização única) do nosso dia-a-dia. E eis o LastSwab, um cotonete com capacidade para cerca de mil utilizações, composto por um material totalmente reciclável — elastómero termoplástico — e com uma caixa feita a partir de milho. Estes cotonetes podem ser lavados com água e sabão após cada utilização e estão disponíveis em seis cores. Custam 10,95 euros, estão à venda em Vital Mais e em algumas farmácias e parafarmácias.

Grown Alchemist na Perfumes & Companhia

Limpar, desintoxicar e ativar. São estes os três passos que orientam a ação dos produtos da Grown Alchemist, marca australiana que os irmãos Kreston e Jeremy Muijs lançaram para o mercado em 2008. As fórmulas de base botânica depressa conquistaram fãs em todo o mundo, incluindo o designer de moda Alexander Wang e a atriz Gwyneth Paltrow. Agora, os produtos concebidos para restaurar a saúde celular da pele chegam a Portugal com alguns dos seus sucessos de vendas, dos hidratantes e loções de limpeza às brumas e soluções anti-idade. Estão à venda, em exclusivo, na Perfumes & Companhia. Os preços variam entre sete e 98 euros.

Superga x Calzedonia

São ambas italianas e juntaram-se para nos pôr a mexer. De olhos postos na prática de exercício físico, mas também no sportswear que todos os dias sai à rua, Calzedonia e Superga lançaram uma coleção cápsula que inclui cinco leggings, quatro collants e 11 meias. O estilo jovem e desportivo marca a primeira colaboração entre a marca centenária de ténis e o gigante do legwear. As peças já estão à venda e os preços variam entre os 5,95 e os 25,95 euros.

Skaldu

Criada em outubro do ano passado, esta marca quer provar que o made in Portugal e o slow design têm pernas para andar, por muito pequenos que os passos sejam. Com apenas dois produtos, desenhados por Gonçalo Prudêncio, a Skaldu saltou do online para o espaço físico, ou melhor, para três. A jarra Mushvase (feita à mão pelos artesãos vidreiros da Marinha Grande) e a Sidable (a mesa de cabeceira em carvalho francês que pode ser usada em duas posições diferentes) fazem agora parte da decoração de três ambientes criativos: a mercearia Comida Independente e a florista Alcina, em Lisboa, e a agência Bardo Collective, no Porto. E além de fazerem parte da mobília, estão à venda, claro. Os preços vão dos 65 aos 265 euros.

Castelbel Coco

Na reta final do verão, a Castelbel decidiu fazer a família crescer. Assistimos ao nascimento do coco como aroma dos produtos desta marca portuguesa. Dos ambientadores para cara ao creme hidratante para o corpo, o novo ingrediente faz-se acompanhar de uma nova gama de embalagens ilustradas a rigor. A linha está à venda e os preços variam entre três e 46 euros.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.