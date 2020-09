Depois do PSD, PAN e Bloco de Esquerda, também o CDS censurou o apoio dado por António Costa a Luís Filipe Vieira nas próximas eleições do Sport Lisboa e Benfica. Sem pronunciar sobre o caso de Telmo Correia, líder parlamentar do CDS que, tal como Costa, também faz parte da Comissão de Honra de Vieira, o líder democrata-cristão salienta, numa publicação na rede social Facebook, que “acresce a violação de sucessivos artigos do código de conduta que o próprio António Costa criou para evitar situações de conflito de interesses, falta de imparcialidade e benefício indevido de terceira pessoa, que envolvessem membros do seu Governo”.

Francisco Rodrigues dos Santos assume ainda que quando se candidatou à presidência do CDS que tomou a decisão de demitir-se de todas as posições que ocupava no Sporting e refuta que “são precisamente os deveres éticos e morais”, que considerou “tão ou mais relevantes do que a letra da lei”, que “devem orientar a decisão de não associação direta de um primeiro-ministro — ou de qualquer outro político com papel de relevo na nossa democracia – a um presidente de um clube de futebol.”

No fim de semana foi anunciado que, para além de António Costa também o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, o líder parlamentar do CDS, Telmo Correia, ou o deputado do PSD Duarte Pacheco são alguns dos “mais de 500” nomes que integram a comissão de honra de Luís Filipe Vieira.