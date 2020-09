A Apple anuncia esta terça-feira as mais recentes novidades da marca da maçã roída. Depois de um evento completamente digital dirigido aos programadores, Tim Cook estreia-se agora para o grande público que, desta vez, e por causa da pandemia de Covid-19, deixará vazio o Auditório Steve Jobs. Mas o mundo inteiro poderá acompanhar o evento a partir do vídeo em direto no topo deste artigo.

A apresentação anual da Apple está agendada para as 18h de Portugal Continental e deverá trazer novidades no mundo dos iPad e dos Apple Watch. A grande incógnita será mesmo se, apesar dos atrasos que o novo telemóvel sofreu por causa da paralisação da indústria, a Apple conseguirá mesmo assim anunciar o tão aguardado iPhone 12.

Além desta transmissão em direto a partir do canal de YouTube da Apple, pode também seguir connosco, passo a passo, as novidades da Apple através do liveblog do Observador. Basta seguir este link para encontrar todos os anúncios, detalhes e surpresas do primeiro grande evento 100% digital do gigante tecnológico.