Metade dos emissores que compõem a rede de emissores da televisão digital terrestre (TDT) já mudaram de frequência, revelou esta quarta-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Até 15 de setembro mudaram de frequência 121 emissores, de um total de 243, estando o processo de migração a meio, diz a Anacom em comunicado esta quarta-feira divulgado. A segunda fase da alteração da rede de emissores da televisão digital terrestre (TDT), necessária para desenvolver o 5G (Quinta Geração de internet móvel), teve início em fevereiro, foi suspenso em março devido à pandemia de covid-19, foi retomado em meados de agosto e deverá estar concluído em dezembro.

Na semana passada, teve início a migração dos emissores para a TDT na região de Viseu e Dão Lafões e decorre até 6 de outubro o processo nos oito emissores. Na sexta-feira, começa o processo de migração da TDT na região que abrange os distritos da Guarda, Bragança e Vila Real (a metade leste) e os concelhos mais a leste do distrito de Viseu. No entanto, ressalva a Anacom, os efeitos da migração podem ter-se já feito sentir em algumas zonas desta região esta segunda-feira, uma vez que existem emissores de outra região que impactam nesta, designadamente Carpinteira e Reitoria, na Covilhã, que foram alterados

No comunicado, a Anacom lembra que a migração da TDT não abrange todas as pessoas e que, quando o emissor mudar de frequência, o ecrã da televisão fica negro, sem imagem, sendo necessário fazer uma nova sintonia da televisão ou do descodificador de TDT. A Anacom lembra não ser necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, nem subscrever serviços de televisão paga, apenas condomínios/edifícios com instalações com amplificadores mono-canal podem vir a ter de os substituir. “Caso não consigam fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito 800 102 002, a Anacom agendará uma visita a casa da pessoa para proceder à sintonia, com técnicos seus e de forma gratuita”, esclarece.