O assassinato de um jovem português em Morges, na Suíça, no passado sábado, foi considerado um ataque terrorista. Terá sido uma “forma de vingar o Profeta”, consideram as autoridades daquele país.

João Azevedo, de 29 anos, emigrante na Suíça há dois anos, foi esfaqueado em frente a um restaurante onde se preparada para jantar com amigos. De acordo com o Jornal de Notícias, não houve qualquer troca de palavras entre o atacante e a vítima.

Segundo a RTS, o autor do crime, investigado pelo serviço de segurança do país, terá justificado o ataque como uma “vingança contra Estado suíço” e uma “forma de vingar o Profeta”. No momento em que foi detido tinha na sua posse a arma do crime e uma cópia do Alcorão.

O suspeito, de 26 anos, tem problemas psiquiátricos e rompeu ligações com a sua família turco-suíça. Ainda assim, fonte da segurança federal, considera que este é um “ato de natureza terrorista”.

O homem era já vigiado pelos serviços de informações locais, dadas as suspeitas de ligações ao Daesh. Foi preso em abril de 2019 por ter ateado fogo a um posto de gasolina no seu bairro, tendo sido libertado em julho deste ano.