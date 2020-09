Um bebé com cerca de um mês foi abandonado junto a uma instituição religiosa do Cacém, em Sintra, esta terça-feira à noite. Uma carta que seguia com a criança dava conta do motivo do abandono.

Segundo avança o Jornal de Notícias, a menina – com cerca de um mês – foi deixada dentro de uma cesta no Centro Social Baptista da cidade. Por volta das 23h00 os elementos dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém foram mobilizados para o local.

Segundo o comandante da Corporação, Francisco Rosado, a bebé estava “vestida e acondicionada”, aparentemente bem tratada e estava acompanhada de uma carta, na qual a mãe da criança expunha a razão para o abandono, relacionada com dificuldades financeiras.

Já a TVI diz que o bebé era um menino de 21 dias. O choro terá alertado as pessoas que estavam dentro do centro social, que chamaram os bombeiros pelas 22h15 desta terça-feira.

A criança foi de imediato transportada para os serviços de pediatria do Hospital Amadora Sintra, onde permanece, sendo que decorrerão os trâmites legais com vista ao seu acolhimento.

O caso já foi encaminhado para o Tribunal de Menores, que decididirá o futuro do recém-nascido. O abandono do bebé vai também ser investigado.