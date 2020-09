De acordo com um novo inquérito, quase dois terços (63%) dos jovens norte-americanos, com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos, desconhecem que seis milhões de judeus morreram na sequência do Holocausto. Mais de 1 em cada 10 (11%) acredita que foram os judeus a causar o Holocausto, escreve o jornal britânico The Guardian.

O estudo, encomendado pela Conferência para Reivindicações Materiais Judaicas contra a Alemanha, teve em conta as gerações millennial e Z (entre os 18 e os 39 anos), sendo que cerca de metade (48%) não conseguiu citar um único campo de concentração ou gueto estabelecidos durante a Segunda Guerra Mundial. 23% disse acreditar que o Holocausto era um mito ou que tinha sido exagerado ou, então, que não tinham a certeza. 12% afirmou nunca ter ouvido falar (ou que acha que nunca ouviu falar) sobre o Holocausto.

As estatísticas continuam: 56% afirmou já ter visto símbolos nazis nas redes sociais ou nas suas comunidades; 49% já tinha assistido à negação do Holocausto ou a publicações nas redes sociais com conteúdo distorcido.

A nível nacional, 63% dos inquiridos não sabia que seis milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto e 36% pensava que esse número correspondia a dois milhões ou menos; 44% conseguiram identificar o campo de concentração Auschwitz-Birkenau e apenas 3% estavam familiarizados com o campo alemão Bergen-Belsen.

Ainda assim, quase dois terços (64%) dos jovens adultos americanos acreditam que a educação sobre o Holocausto deveria ser obrigatória nas escolas.