O euro baixou esta quarta-feira face ao dólar, quando o mercado espera as decisões da Reserva Federal (Fed), que termina esta quarta-feira a reunião de política monetária.

Às 17h55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1832 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,1852 dólares. O Banco Central Europeu (BCE) fixou esta quarta-feira a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1869 dólares.

Apesar da depreciação do euro nas últimas horas, o dólar apresenta uma tendência de descida generalizada em relação a várias divisas.

Nos Estados Unidos, foi anunciado que as vendas a retalho subiram 0,6% em agosto, em relação ao mês anterior, menos do que se esperava, com os números a indicarem que o consumo privado no país não está a recuperar rapidamente.

O mercado está também atento às decisões de política monetária da Fed, que vai divulgar novas projeções macroeconómicas de crescimento, inflação e emprego.