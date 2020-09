No momento da apresentação da candidatura a Belém, Marisa Matias preferiu ter anónimos, que iam desde o Roberto carteiro à cientista Inês. Uma semana depois desse momento, no Largo do Carmo, em Lisboa a candidatura da bloquista revela agora a lista com os primeiros 20 apoiantes. A antiga governante do PS, Ana Benavente — que se desfiliou do PS em 2019 — e o antigo deputado socialista Manuel Strecht Monteiro fazem parte dos apoiantes, numa lista que inclui um militar de abril e membro do “Grupo dos Nove” que protagonizou o 11 de Novembro de 1975, Pezarat Correia. Músicos como Sérgio Godinho e Fausto Bordalo Dias também apoiam a candidata bloquista.

Ainda no mundo da música, Marisa Matias conta com o apoio do músico e vocalista dos Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal e com vocalista dos Blind Zero e também advogado, Miguel Guedes. A presidente da Fundação Saramago, Pilar del Rio, o sociólogo Boaventura Sousa Santos ou o psiquiatra Júlio Machado Vaz.

Os escritores José Luís Peixoto, Inês Pedrosa, a jornalista Alexandra Lucas Coelho, o ator António Capelo ou o historiador e fundador do Bloco de Esquerda, Fernando Rosas, também fazem parte desta primeira lista de apoiantes de Marisa Matias.