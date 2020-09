Depois de ter registado uma subida de 74% das receitas entre abril e junho e conquistado meio milhão de novos clientes, a Farfetch, plataforma online de moda de luxo, está a renovar a sua identidade e lançou ainda nesta segunda-feira uma nova campanha de marketing — “Portas abertas para o mundo de moda”. O objetivo, refere a empresa em comunicado, é promover “a ideia de uma comunidade de moda global capaz de se unir além das fronteiras geográficas, culturais e de origem”.

José Neves, fundador e presidente da Farfetch, explica que o período de confinamento devido à pandemia de Covid-19 “acelerou significativamente o movimento de vendas online de moda de luxo”. Com a conquista de “milhares de novos clientes”, acrescenta o responsável da empresa, as marcas e lojas começaram a dar prioridade a mais estratégias digitais.

O mercado está agora anos à frente de onde estaria sem o confinamento e os clientes que vêm para a plataforma fidelizam-se, no que parece ser uma mudança permanente nos hábitos de consumo. Este é, assim, o momento ideal para lançarmos a campanha ‘Portas abertas para um mundo de moda’, que celebra a natureza verdadeiramente global do nosso negócio e dos nossos clientes”, acrescenta José Neves.

Esta nova campanha de marketing vai ser lançada online em Nova Iorque, Xangai e Londres, na televisão e em outdoors e inclui também um filtro no Snapchat que permite aos utilizadores visitarem boutiques em todo o mundo. De acordo com a empresa há ainda um desafio no TikTok, conversas sobre moda no Instagram, um novo canal do YouTube e parcerias de conteúdo com a Harper’s Bazaar, a Highsnobiety, a More Or Less e a recém-relançada AnOther Magazine.

Holli Rogers, diretor de marca da Farfetch, refere que esta nova campanha — que a empresa diz ser “a sua maior campanha de marketing de sempre” — surgiu depois de a pandemia ter provocado “uma migração para o online muito mais acelerada” e vai reunir a comunidade global, “abrindo as portas para uma rede com ideias semelhantes, quebrando limites, ultrapassando fronteiras e abrindo as portas para a moda e para os amantes da moda em todo o mundo”.

Além desta ideia, a Farfetch revelou ainda a sua nova identidade de marca, com o “Farfetch Fuse”, um monograma que junta o “F” maiúsculo e o “f” minúsculo, representando “a ligação do mundo da moda tradicional com as necessidades de uma empresa tecnológica, jovem e dinâmica”.

Lançada em 2008 pelo português José Neves, a Farfetch liga atualmente clientes em mais de 190 países a produtos de cerca de 1.300 marcas, boutiques e lojas em todo o mundo. Em 2016, a Farfetch tornou-se no primeiro unicórnio (empresa com uma avaliação superior a mil milhões de dólares) com ADN português e está cotado na Bolsa de Nova Iorque desde setembro de 2018.

Durante os meses de confinamento na maioria dos países (de abril a junho), as receitas da Farfetch, loja online de moda de luxo, subiram 74% face ao mesmo período de 2019 totalizando 365 milhões de dólares. Já os prejuízos depois de impostos mais do que quadruplicaram face aos mesmos meses de 2019: de 95 milhões, passaram a 436 milhões de dólares.