A estratégia de médio/longo prazo da Kia é designada “Plano S” e acaba de ser revelado em maior detalhe em que consiste o plano do fabricante sul-coreano. A Kia pretende que, até 2029, 25% das vendas totais da marca sejam de modelos exclusivamente eléctricos. Antes disso, já em 2025, a marca pretende que os modelos puramente eléctricos a bateria respondam por 20% das vendas globais.

Trata-se de um salto de gigante considerando que, desde 2011, ano em que foi lançado o primeiro BEV de produção em massa (Kia Ray EV, comercializado na Coreia do Sul), até agora, o construtor contabiliza “mais de 100 mil veículos” 100% eléctricos. Ou seja, foi necessária quase uma década para atingir este marco e, agora, a Kia pretende acelerar a transição, mais do que quadruplicando esse valor no horizonte de cinco anos – estimativa calculada com base nas vendas globais de 2019, cujo valor se fixou em 2.052.860 de veículos.

Para atingir esta meta, até 2025, a Kia tenciona que o seu portefólio de modelos exclusivamente a bateria integre 11 modelos, anunciando desde já que sete deles serão lançados até 2027, em diferentes segmentos.

No Salão de Nova Iorque de 2019, a Kia apresentou este Habaniro Concept, um SUV eléctrico com lugar para quatro, 500 km de autonomia e recarga em menos de 20 minutos 8 fotos

O primeiro chegará já no próximo ano e ainda só tem direito a nome de código. Chamam-lhe CV, será assente numa nova Plataforma Modular Eléctrica Global, a E-GMP, e traz consigo promessas de ser “competitivo”, esteticamente atraente e de “elevado desempenho” na recarga. “O futuro CV, com lançamento previsto para 2021, vai materializar a atitude da marca em relação à inovação e à mudança, apresentando uma nova direcção de design em consonância com a transição da Kia para uma estratégia de negócios focada em veículos eléctricos”, antecipou o presidente e CEO da marca, Ho Sung Song, apenas adiantando que o novo rumo estilístico vai envolver “progresso, diversidade e uma composição rica de elementos contrastantes”. Fica ainda a promessa que cada um destes sete novos BEV oferecerá “o melhor espaço interior” da sua classe.

A infraestrutura de recarga será outra das frentes de “combate” da Kia, com vista a facilitar a venda de veículos eléctricos. Na Europa, em parceria com os concessionários, a marca diz estar a trabalhar para oferecer mais de 2400 estações de recarga. De recordar que, no que toca à carga rápida no Velho Continente, a Kia decidiu investir na rede Ionity que, até agora, não inclui Portugal no mapa de estações a abrir.

Simultaneamente, a Kia pretende apostar em serviços de assinatura, bem como em programas de leasing e aluguer de baterias, e no negócio de dar uma segunda vida às baterias usadas. A ideia é alargar ao máximo as âncoras do negócio relacionado com a mobilidade eléctrica.