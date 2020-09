Friedrich Fuelscher, o advogado de Christian Brueckner — suspeito de ter raptado e assassinado Maddie McCann em 2007 —, garante ter informações relevantes sobre o caso, mas não adianta quais. “Não posso dizer o que é, mas é algo grande. Certamente surpreendeu-me”, disse Friedrich Fuelscher em entrevista ao jornal Mirror. Segundo o tabloide inglês, o advogado vai revelar essas informações nas próximas semanas.

As declarações são feitas depois de o advogado ter ido ao Algarve, onde conduziu uma investigação própria. “Tentei tirar as minhas próprias conclusões sobre as fontes de informação de que dispunha — por exemplo, os dossiers de investigação portugueses”.

Questionado ainda pelo Mirror sobre se deixaria o cliente — que já foi condenado por pedofilia no passado — tomar conta das filhas, o advogado, depois de hesitar, respondeu que não: “Talvez para tomar conta dos meus cães, sim, mas, por causa do seu historial, eu não o deixaria tomar conta da minha filha”.