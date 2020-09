Uma cria da espécie de gazela mais rara do mundo, a Gazela Dama (Nanger dama mohrr), nasceu no Zoo Santo Inácio, em Gaia, anunciou a instituição, acrescentando que a cria tem dias de vida e está em perfeito estado de saúde.

O novo morador do Zoo Santo Inácio nasceu no dia 3 de setembro e é filho de Coralina, uma das seis gazelas que vivem naquele parque zoológico desde 2012.

Segundo o comunicado do Zoo, ainda não se sabe o sexo do animal, uma vez que ainda não houve qualquer aproximação por parte da equipa técnica de tratadores e veterinários. No entanto, desde o seu nascimento que a observação por parte dos tratadores tem sido redobrada no habitat da Savana. Já foram registados vários momentos de comportamento natural por parte da mãe da cria: a mãe ajudou a cria a levantar-se e esconde o bebé, enquanto a cria mama e já persegue a mãe.

O nascimento de animais é sempre um momento de grande felicidade para toda a família do zoo e, especialmente, quando falamos de espécies em alto risco de extinção. Este nascimento é mais um passo dado a caminho da nossa grande missão: a conservação da natureza e das espécies ameaçadas. Esperamos poder aumentar o número de Gazelas Dama do planeta para que, em conjunto com outras instituições, possamos, um dia, devolvê-las ao local de origem, onde já existem poucos indivíduos”, declara Teresa Guedes, diretora do Zoo Santo Inácio, no texto de apresentação do novo elemento da família.

No Facebook, o zoo partilhou a boa notícia e avisa que a nova espécie já pode ser vista por todos os visitantes na Savana Africana.

A espécie do animal recém-nascido – a Nanger dama mhorr – é a maior de todas as espécies da família das gazelas e está severamente ameaçada de extinção devido ao aumento da caça em África e à degradação do seu habitat natural, sobretudo para utilização para pastagem por parte dos locais.

O Zoo Santo Inácio pertence aos Programas Europeus de Preservação de Espécies Ameaçadas de Extinção. No mundo apenas existem 250 elementos adultos da espécie, que é considerada “criticamente ameaçada” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).