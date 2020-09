A Nissan, apesar de ser um construtor generalista, produzindo de automóveis pequenos a SUV, passando por furgões e camiões, sempre dedicou uma particular atenção aos desportivos. Primeiro com o 240Z dos anos 70, a que se seguiram muito mais tarde os ZX e mais recentemente o 350Z e o 370Z, o construtor japonês sempre viu nos desportivos da gama média – sim, porque entre os superdesportivos é o GT-R que defende as suas cores desde 2007 – uma forma de melhorar a sua imagem.

O 370Z já tem mais de 11 anos no mercado mas, devido às dificuldades que a Nissan atravessa – pautadas por prejuízos, quebras de vendas e necessidade de adaptar o número de trabalhadores e do aparelho produtivo à nova realidade -, poucos julgavam possível que conceber um novo Z seria uma proposta prioritária. Daí que a surpresa tenha sido geral quando a Nissan avançou primeiro com uns teasers e, de seguida, com a apresentação do Z Proto, modelo que ainda é um protótipo, mas que a marca nos EUA, mercado a que o desportivo se destina prioritariamente, dá como certa a passagem à produção em série, com preço e tudo.

O volante cónico e os três pequenos mostradores sobre o tablier recordam os 240Z e 260Z dos anos 70 10 fotos

Como seria de esperar, o Z Proto apresenta uma forte componente rétro, apelando mais aos 240Z e 260Z do século passado, bem como ao 300ZX (de quem parece herdar o arranjo óptico traseiro), do que aos mais recentes 350Z e 370Z. A frente é longa e o habitáculo de dois lugares surge puxado para trás, recordando os Z de 1970. Apenas a entrada de ar frontal rectangular recupera uma solução estética dos Z mais recentes.

Foi anunciado através dos teasers que o Z Proto recorreria a uma caixa manual com seis velocidades, o que está longe de ser uma novidade, uma vez no mercado norte-americano o seu antecessor (370Z) é proposto com esse tipo de transmissão em alternativa à caixa automática de sete velocidades. E, de acordo com a Nissan USA, a versão de série deste Z Proto continuará a oferecer as duas caixas.

Os pormenores do Z Proto, que apelam à estética dos Z do século passado, precisamente aqueles que reuniram maior popularidade 10 fotos

A tracção é assegurada exclusivamente pelas rodas traseiras e o motor será um V6 biturbo, muito provavelmente com menor cilindrada (3.0 em vez dos actuais 3.7 atmosféricos?) e com o objectivo de rondar 400 cv, apesar de debitar mais força a mais baixo regime. Em matéria de dimensões, o Z Proto cresce consideravelmente face ao 370Z, subindo de 4,25m para 4,37m.

O interior recupera igualmente soluções estilísticas do passado, como o volante cónico e os três pequenos mostradores em cima do tablier. Quanto ao resto, as fotos mostram um coupé de dois lugares com o que parecem ser bons materiais e construção cuidada, como aliás é habitual na marca.