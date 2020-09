A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A quebra de novos casos desta terça-feira não teve sequência. Depois de ter baixado de 613 para 425 novas infeções, um dia depois os números regressam à casa dos seiscentos, em que o novo coronavírus tem insistido em se instalar na última semana.

Desde que foram registados 646 casos na passada quarta-feira, 9 de setembro — na altura o valor mais elevado desde 20 de abril — os números ficaram acima dos 600 casos na sexta-feira seguinte (687), no domingo (673), na segunda-feira (613) e, agora, esta quarta-feira (605).

A região de Lisboa e Vale do Tejo, que abrange o distrito de Lisboa e partes dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria, lidera os novos casos do dia pelo nona vez consecutiva. Teve agora 290 novas infeções confirmadas por Covid-19, quase metade (47,9%) do total do país. Desde que teve início a pandemia, a região acumula 33.587 casos.

Segue-se a região Norte com 201 novas infeções confirmadas, acumulando agora 23.729 casos. E o restante país — Centro (53 casos), Alentejo (42), Algarve (18), Madeira (1) e Açores (sem novas infeções) — teve, em conjunto, 114 casos ao longo do dia.

No total, desde que começou a pandemia, foram identificados 65.626 casos no país. Destes, recuperaram 44.528 pessoas e morreram 1878.

As três mortes adicionais registadas no boletim desta quarta-feira tiveram todas lugar em Lisboa e Vale do Tejo. Ainda assim, é o Norte que ainda acumula mais óbitos por Covid-19 (859), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (709), Centro (254), Alentejo (22), Sul (19) e Açores (15). Apenas na Madeira não há qualquer registo de mortes por Covid-19.

Neste momento, há ainda 482 pessoas internadas, mais quatro do que no boletim de terça-feira. O boletim da Direção-Geral da Saúde dá conta ainda de 61 doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos, mais dois do que no boletim anterior.