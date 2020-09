Artigo em atualização

A presidente da Comissão Europeia, Úrsula Von der Leyen, revelou esta quarta-feira no discurso da União Europeia que o colégio de comissários que lidera vai fazer em breve uma proposta para um “salário mínimo” em todo o espaço europeu. “O salário mínimo funciona e é hora do trabalho ser pago”, disse a presidente da comissão, que defende uma maior uniformização de um valor que, no espaço europeu, vai desde 312 euros por mês na Bulgária até 2.142 euros no Luxemburgo, havendo também seis países onde não existe salário mínimo.

Ursula Von der Leyen começou aquele que é o seu primeiro discurso do Estado da União a falar da forma como o novo coronavírus marcou a vida europeia. “Um vírus milhares de vezes mais pequeno que um grão de areia mostra quão frágil pode ser a nossa vida”, disse. Ursula Von der Leyen revela que enviou uma carta de intenções ao presidente do Parlamento Europeu e à chanceler alemã Angela Merkel, que preside ao Conselho neste semestre, com as prioridades da União, mas onde deixou o aviso: “O povo da Europa ainda está a sofrer”.

Von der Leyen diz que este é o momento de “criar uma União Europeia da Saúde mais forte”, propondo o aumento dos fundos para o programa EU Health. Von der Leyen lembra ainda que esta é uma “crise global”, que exige “lições globais”. É por isso que “em conjunto com o primeiro-ministro [Giuseppe] Conte e a presidência italiana do G20” vai no próximo ano promover uma cimeira global da Saúde.

O assunto da saúde também é algo que Von der Leyen quer discutir na conferência sobre o Futuro da Europa, uma vez que “está agora mais claro do que nunca [com a pandemia] que devemos discutir a questão das competências da saúde”. A presidente da comissão europeia quer que Bruxelas tenha mais poder na definição de políticas na área da saúde, algo que atualmente depende muito de decisões individuais dos Estados-membros.

“Tenham coragem de aprovar maioria qualificada nas questões de direitos”

Sobre os problemas do Estado de Direito que o espaço europeu enfrente — com Estados-membros como a Polónia e a Hungria — Úrsula Von der Leyen desafia os países a terem a “coragem” de aprovar a “maioria qualificada” para aplicação de sanções de quem viola direitos na União Europeia.

Relativamente à política externa, Von der Leyen lembra que Bruxelas está ao lado do “povo bielorrusso”. Apesar de ter enviado algumas indiretas a Donald Trump, dizendo que nunca a UE irá optar por um discurso “Europe first”, Von der Leyen defende que a “relação transatlântica deve ser acarinhada”, bem como a relação com o Reino Unidos. “Precisamos de novas vidas, com velhas amizades”, defendeu a presidente da comissão europeia.

Sobre as relações com Pequim, Von der Leyen define a China como “um parceiro de negócios, um competidor económico e um rival sistémico”. A presidente da comissão europeia acrescentou ainda que a “relação entre a União Europeia e a China é simultaneamente uma das mais importantes do ponto de vista estratégico, mas também das mais desafiadoras.”

“Europa evitou desemprego em massa” com programa SURE

Von der Leyen elogiou os membros do Parlamento Europeu pela forma como criaram em conjunto com a Comissão o programa SURE, que permitiu financiamento para que programas de lay off pudessem ser suportados pelos Estados-membros e manter empregos. “Se a Europa evitou o desemprego em massa, como aconteceu noutros lugares, é porque milhões aproveitaram estes apoios”, lembrou Von der Leyen, que elogiou mais uma vez o facto do Parlamento e Comissão terem feito tudo em “tempo recorde”.

A presidente da comissão europeia defende que irá propor uma “nova estratégia para o Espaço Schengen”, que defende que deve ser um espaço de “total liberdade”.