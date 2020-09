O ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela disse esta quarta-feira que o relatório das Nações Unidas que acusa, entre outros, o Presidente do país de crimes contra a humanidade está “infestado de falsidades” e foi elaborado por uma “missão fantasma”.

3/3 Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH.

“Um relatório infestado de falsidades, preparado remotamente, sem qualquer rigor metodológico, por uma missão fantasma dirigida contra a Venezuela e controlada por governos subordinados a Washington”, escreveu, na rede social Twitter, Jorge Arreaza.

O governante acrescentou que o relatório “ilustra a prática perversa” da Organização das Nações Unidas (ONU) de “fazer política com os direitos humanos e não política de direitos humanos”.

Os investigadores de uma missão internacional da ONU acusaram esta quarta-feira o Presidente venezuelano e os seus ministros do Interior e da Defesa de envolvimento em graves crimes cometidos pelas forças de segurança do país.

A equipa de investigadores — que divulgou o seu primeiro relatório, mas não se deslocou à Venezuela —, afirmou ter detetado provas de crimes contra a humanidade, e indicou possuir “bons motivos para pensar que o Presidente” e os ministros do Interior e da Defesa “ordenaram ou contribuíram para ordenar crimes concretizados”, indicou em comunicado a jurista portuguesa Marta Valiñas, que dirige a equipa de investigadores.

Alguns destes crimes, “incluindo mortes arbitrárias e o uso sistemático da tortura, inserem-se no âmbito de crimes contra a humanidade”, disse.

Estes atos estão longe de ser isolados, estes crimes foram coordenados e cometidos em nome de ordens do Estado em conhecimento de causa e com o apoio direto de oficiais superiores e altos responsáveis do Governo”, prossegue o relatório de 411 páginas.