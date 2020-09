Depois de anos a comercializar o e-up! e o e-Golf, os primeiros eléctricos da Volkswagen, essencialmente veículos convencionais que nasceram para montar motores de combustão e que depois foram electrificados, a marca alemã vai finalmente iniciar amanhã, 18 de Setembro, as entregas do novo ID.3 em Portugal, o seu primeiro eléctrico da nova vaga. Concebido de raiz, sobre uma nova plataforma (a MEB) para optimizar o potencial desta tecnologia, o ID.3 é o modelo mais importante da VW nas últimas décadas, juntamente com o SUV que irá ser revelado de seguida, o ID.4.

Entre os construtores tradicionais, especializados em veículos com motores de combustão, a VW foi quem investiu de forma mais decidida, com o objectivo de alcançar entre os modelos eléctricos a liderança que já possui, enquanto grupo, no mercado global. Para o conseguir, “atirou-se de cabeça”, concebendo uma plataforma específica, com tracção traseira para ser mais eficiente (solução que não utiliza nos veículos tradicionais), e fábricas específicas para produzir os novos modelos alimentados exclusivamente por bateria.

Tão amigos que nós somos!

Sempre parece ter existido um certo respeito, e até admiração, entre o CEO da Volkswagen AG, Herbert Diess, e o seu homólogo da Tesla, Elon Musk. O segundo sempre gabou o primeiro pelo empenho que colocou na electrificação, visando ser líder a prazo, enquanto o primeiro nunca se furtou a reconhecer e a elogiar o trabalho realizado pelo seu colega, provando que os veículos eléctricos poderiam ser rápidos, velozes e com grande autonomia, quando poucos acreditavam que isso seria possível.

„Thanks for the visit, Elon! Hope you like the video. It was great driving the ID.3 with you! You were just quite critical with the available torque at higher speed. I told you: "Yes, we are on the runway – but no need for take off – its not a sports car.” For this you should try our Porsche Taycan. Looking forward to our next meeting!“Yours Herbert Diess Posted by Tesla S3XY-News on Monday, September 7, 2020

Sempre houve (e vão continuar a existir) reuniões ao mais alto nível entre os responsáveis dos diferentes construtores, que disputam o mercado entre si. O que é menos vulgar é fazerem questão em admitir que analisaram e conduziram os modelos da concorrência. Menos comum ainda é deixarem-se fotografar ou filmar no processo. Nada disso existe entre Musk e Diess. Tanto que o responsável pela Tesla fez um desvio na viagem de regresso à Califórnia, exclusivamente para estar com Diess e experimentar o ID.3, enquanto o alemão não só voluntariava selfies ao lado de Musk junto ao ID.3, como confessava ter conduzido o Model Y, confirmando ainda que estava na companhia do seu colega da administração Frank Welsch – nem mais nem menos que o responsável pelo desenvolvimento técnico da VW. Mas, no meio de tanta informação partilhada, ficou por perceber qual a origem do SUV mais pequeno da Tesla que Diess conduziu, não tendo sido revelado se foi cedido pela marca norte-americana, ou se a VW voltou a importar um modelo da Tesla dos EUA para realizar reverse engineering.

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors! — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020

Podem existir explicações adicionais para este encontro. Primeiro, porque Musk anunciou que a Tesla estaria aberta a licenciar motores, baterias e software à concorrência (o que já fez para a Toyota e Daimler). Ora, se há áreas em que a VW parece ser hoje deficitária, é exactamente no software. Segundo, porque a Tesla teria muito ganhar com a marca alemã, especialmente ao nível da produção, um pouco à semelhança do que a Mercedes fez com a Renault na produção do Espace e Talisman.

"Thanks for the visit, @ElonMusk! Hope you like the video. It was great driving the @volkswagen ID.3 with you!" comments our CEO Herbert Diess on @LinkedIn. #ShapingMobilityhttps://t.co/NtcYXNRScC — Volkswagen Group (@VWGroup) September 7, 2020

Crescer com os olhos postos na Tesla

Independentemente de todo este (aparente) bom relacionamento entre os respectivos CEO, a Tesla lidera folgadamente nos veículos eléctricos e essa é uma posição que a VW ambiciona. Diess louvou o Model Y que testou, considerando-o “uma referência numa série de domínios, mas não em todos”. Segundo salientou, terá ficado impressionado com a experiência de utilização, a capacidade de ter o software actualizado à distância, características da condução, performance das versões topo de gama, rede de carga própria e autonomia – o que basicamente engloba tudo o que é importante, à excepção da qualidade de construção… Mas, a avaliar pela análise ao ID.3 realizada pela publicação alemã Auto Motor und Sport, também o eléctrico da VW tem alguns detalhes a melhorar neste domínio.

Enquanto isto, o representante dos trabalhadores na administração da Volkswagen AG, Bernd Osterloh, garantiu ao jornal alemão Die Welt que o objectivo do construtor de Wolfsburg é ultrapassar a Tesla na produção anual de veículos eléctricos já em 2023. O que obviamente é exequível para uma empresa que fabrica mais de 6 milhões de veículos por ano, dentro de um grupo que ultrapassa os 10 milhões. Nessa mesma entrevista, Osterloh estimou que a Tesla produza então entre 900 mil e 1,5 milhões de veículos, valor que a marca alemã deverá igualmente atingir nesse ano, ou até antes, segundo ele.

Herbert Diess e Frank Welsch, respectivamente CEO da VW AG e director técnico de desenvolvimento da VW, analisaram o Model Y da Tesla 3 fotos

Apesar de a VW afirmar que a Tesla não é um dos seus concorrentes directos, a realidade é que a falta de concorrência faz com que todos os modelos disputem o mercado contra tudo o que já está à venda, ou que se aproxima rapidamente. A prova está no facto de uns documentos internos do fabricante alemão terem sido tornados públicos através do Reddit, com uma comparação aprofundada entre o ID.4 e o Model Y. Ali são analisadas as dimensões de ambos, por dentro e por fora, capacidade da bateria, autonomia e rapidez, entre outros.

Amigos ou inimigos?

Nem uma coisa nem outra. Face às diferenças entre ambas as marcas, a VW que figura entre as maiores do mundo (é a segunda, logo atrás da Toyota) por aquilo que já fez e faz, e a Tesla que é a mais valiosa globalmente por aquilo que os investidores acreditam que possa vir a fazer, a realidade é que ambas têm mérito. Poderá a VW ultrapassar a Tesla na produção e venda de eléctricos? Claro que sim. Poderão os alemães ultrapassar a marca norte-americana com a mesma facilidade em tecnologia associada às baterias, aos sistemas de ajudas à condução, software e performances? Nada é impossível nesta indústria, mas não será tão fácil. Que o diga a Porsche, mesmo depois de recorrer à ajuda tecnológica da Rimac.

Probably a good one to design & engineer in Germany — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

A VW, além de não ter uma rede de carga própria e a Ionity – de que é uma das accionistas – ainda continuar numa fase embrionária e fora de alguns países, como Portugal –, converteu para a produção de eléctricos apenas a fábrica de Zwickau, que vai servir igualmente a Audi, a Seat e a Cupra, esperando em 2022 estar igualmente apta a fabricar veículos a bateria nas instalações de Emden, igualmente na Alemanha. Entretanto, no final de 2021, a Tesla já terá a operar em pleno a suas fábricas na Califórnia, Texas, Berlim e Xangai. Além disso, Musk já afirmou que os seus carros ainda estão muito caros, pelo que irá lançar um Model 3 mais pequeno, provavelmente hatchback e fabricado em Berlim, para concorrer directamente com o ID.3 em mercados como o europeu.

VW e Tesla parecem estar de boas relações e é assim que deve ser. Mais importante do que isso é que a concorrência entre ambas faz maravilhas à indústria e aos veículos que chegam ao mercado, que irão evoluir a um ritmo ainda maior quando Mercedes, BMW, Renault, Nissan e os sul-coreanos da Hyundai/Kia apresentarem os seus novos veículos eléctricos. Com a certeza que o único vencedor desta “guerra” serão os clientes, que terão acesso a carros eléctricos cada vez melhores.