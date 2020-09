Esta quinta-feira a Global Media anunciou que terá o empresário Marco Galinha como o seu novo acionista e que o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, irá agora suceder a Pedro Soeiro no cargo de presidente do Conselho de Administra da empresa.

A decisão foi comunicada esta quinta-feira por email aos trabalhadores daquele grupo, que inclui títulos como o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o desporto O Jogo e também a rádio TSF.

“Os acionistas do Global Media e o Grupo Bel chegaram hoje a acordo para a entrada deste na estrutura acionista da empresa. Esta parceria, que será formalizada após a conclusão dos devidos procedimentos, visa o relançamento estratégico de um dos principais grupos de referência da comunicação social em Portugal, num momento desafiante para o sector e para o país”, lê-se nesse email.

Ainda não são conhecidos os pormenores deste negócio, nomeadamente qual é a fatia da Global Media que passa agora a pertencer a Marco Galinha.

Marco Galinha é o CEO do grupo Bel, que tem atividades que vão desde o setor das máquinas de “vending” até à aeronáutica, passando pela alimentação desportiva. Em abril, Marco Galinha apresentou através da Bel uma proposta para comprar a TVI. O empresário natural de Rio Maior é ainda detentor de uma participação de 35% no Jornal Económico, de acordo com o Público.

António Saraiva é presidente da CIP desde 2010, ano em que a então Confederação da Indústria Portuguesa se juntou à AEP – Associação Empresarial de Portugal e Associação Industrial Portuguesa – Confederação Empresarial (AIP-CE) e formou a atual configuração de CIP – Confederação Empresarial de Portugal. Homem do meio industrial e empresarial, António Saraiva nunca tinha, até aqui, desempenhado funções deste tipo num grupo de comunicação social.