Boletim DGS. Região Centro com maior aumento desde pico da pandemia

Há agora 44.794 recuperados, 266 dados como curados nas últimas 24 horas. O boletim revela ainda que 19.714 os casos ativos de infeção pelo novo coronavírus no país, mais 494 do que na quarta-feira. Desde o início de agosto que o número não para de crescer.

O aumento de número de novos casos e de mortes em Portugal é identificado no mesmo dia em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou “alarmantes” as taxas de transmissão da Covid-19 na Europa, sobretudo tendo em conta que setembro tem trazido “mais casos semanais do que se verificava no primeiro pico da pandemia na Europa, em março passado”.

“Embora esses números reflitam testes mais abrangentes, também mostram taxas alarmantes de transmissão em toda a região”, disse Hans Kluge, diretor regional da OMS na Europa, numa conferência de imprensa. E avisou: “Isto tem de servir de alerta”.